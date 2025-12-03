Turista borseggiata a Napoli: carabiniere libero dal servizio arresta malvivente Nei guai un 40enne di origini tunisine

Via Toledo è affollata, la sera lo è anche di più. Frotte di turisti passeggiano in cerca di un ristorante o di uno scatto per i social.

Tra di loro anche un 40enne di origini tunisine. Non è un visitatore, non è in escursione. Sta puntando il cappotto di una donna tedesca, distratta dalle vetrine dei negozi.

Due volte infila la mano nella tasca del suo giubbino, la seconda riesce e sfilarle il cellulare.

Un maresciallo del nucleo operativo Vomero, libero dal servizio e con la famiglia, vede tutto. Si avvicina al 40enne e tenta di bloccarlo.

Questi reagisce, colpisce il carabiniere a gomitate e poi fugge. Lascia andare la refurtiva e corre veloce.

Il militare lo insegue e dopo alcune centinaia di metri, grazie al supporto di due agenti della polizia locale, riesce a fermarlo.

In manette, il 40enne è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.