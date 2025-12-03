Asse Mediano, sorpresi a rubare un'auto: arrestato un 26enne L'intervento degli agenti del commissariato di Frattamaggiore

Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto “Asse Mediano”, nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso in furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare sull’Asse Mediano direzione Arzano, hanno notato all’interno di un’area di servizio, tre uomini armeggiare su di un’ auto in sosta. Questi ultimi, alla vista degli operatori, si sono dati a repentina fuga a bordo di un’ auto, su cui c’era ad attenderli un’altra persona.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo aver abbandonato la strada statale per evitare di essere intercettati da altre volanti della polizia che presidiano la zona, giunti in quarta Traversa Sette Re ad Arzano, i quattro hanno abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi. Gli operatori hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato uno dei quattro occupanti, identificato poi per il 26enne.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che l’auto sui cui erano stati sorpresi ad armeggiare, era stata asportata poco prima da via Stanzione a Frattamaggiore.

Infine, i poliziotti hanno rinvenuto nel veicolo utilizzato per la fuga, diversi arnesi atti allo scasso tra cui, chiavi contraffatte, chiavi universali, generatori di codici per chiavi e diverse centraline di auto modificate, che sono stati sottoposti a sequestro.