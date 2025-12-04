Consegna la droga in scooter: arrestati in due L'intervento della polizia nel quartiere Arena a Napoli

La polizia ha arrestato un 29enne e un 58enne, entrambi napoletani e con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Bernardino Telesio, nel quartiere San Carlo Arena, hanno notato il 29enne che, dopo essere uscito da un appartamento con fare circospetto, è salito alla guida di uno scooter.

Insospettiti, i poliziotti lo hanno seguito fino in via Nicolini, dove l’uomo ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro, subito dopo, ha ripreso la marcia per raggiungere Calata Capodichino, dove ha effettuato lo stesso scambio soldi-sostanza con un altro individuo.

L’intuito degli operatori non è stato disatteso poiché si trattava proprio di un “fattorino” della droga e lo hanno prontamente bloccato, trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi risultate poi essere quelle dell’abitazione dalla quale il predetto era stato visto uscire poco prima.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’appartamento in questione, dove hanno sorpreso anche il 58enne con le mani intrise di sostanza stupefacente ed hanno rinvenuto ben 2,2 kg di hashish, circa 1 kg di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga e 4880 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, gli indagati sono entrambi arrestati.