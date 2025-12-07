Incredibile a Pomigliano: scoperto un tunnel sotto la banca da svaligiare Decisivo l'intervento dei carabinieri

Un tunnel sotterraneo completo di illuminazione e pronto ad essere utilizzato per svaligiare le cassette di sicurezza della banca è stato scoperto dai carabinieri a Pomigliano D'Arco. I militari sono stati chiamati per un'intervento in un istituto bancario di viale Terracciano e durante il sopralluogo hanno individuato un foro nel locale che ospita le cassette di sicurezza. I successivi accertamenti hanno portato alla luce il tunnel, che era perfettamente agibili e dotato anche di illuminazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dell'opera.