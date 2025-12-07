Napoli: trovata la 16enne scomparsa a Portici, sta bene La ragazzina è stata trovata dai Carabinieri a Miano. Era scappata da una casa famiglia

È stata ritrovata Suamy Rispoli, la 16enne sparita il 2 dicembre scorso a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina è stata trovata dai Carabinieri e, stando a quanto si apprende, sta bene. La 16enne, ospite di una casa famiglia dopo la perdita della potestà genitoriale della madre e del padre, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso martedì 2 dicembre dopo essere andata regolarmente a scuola e non aver fatto ritorno nella struttura. Le ricerche erano scattate dopo la denuncia presentata dalla direttrice della casa famiglia.

Casa famiglia, "aspettiamo Suamy a braccia aperte"

"Siamo felicissimi che sia stata ritrovata, l'aspettiamo a braccia aperte".

Così la casa famiglia di Portici ha accolto la notizia del ritrovamento di Suamy Rispoli, la sedicenne che era sparita lo scorso 2 dicembre dopo esser uscita da scuola Si è trattato, confermano dalla casa famiglia, di un allontanamento volontario e la ragazzina sarebbe stata ritrovata a Miano, un quartiere di Napoli.

"Le nostre energie sono da giorni rivolte alla sua ricerca - aveva scritto in una nota la cooperativa sociale 'Un seme di pace', da cui dipende la casa famiglia, prima che si diffondesse la notizia del ritrovamento - Speriamo di cuore che Suamy si sia allontanata volontariamente perché spinta da chissà quale idea frutto di una mente che è insieme quella fragile di una ragazza con un vissuto difficile e di un'adolescente".

Dalla struttura fanno sapere di non aver voluto commentare la scomparsa per proteggere Suamy e gli altri ospiti.

"Ci teniamo a tenere al sicuro e protette - dicono - evitando anche per loro esposizioni mediatiche in situazioni già delicate, come interviste o dichiarazioni da parte dei responsabili della comunità e abbiamo per questo deciso di evitare". La casa famiglia esclude però qualsiasi responsabilità nella scomparsa. Suamy e le altre, dicono, sono ragazze "in fragili condizioni psicologiche per situazioni familiari al limite. Ma noi non siamo una casa di reclusione e non possiamo usare nessuna coercizione: le nostre armi sono l'ascolto, l'accoglienza, la possibilità di ricreare legami familiari laddove possibile, la costruzione di relazioni sane e significative con adulti di riferimento che accolgono, indirizzano ed orientano percorsi di reinserimento umano e psicologico fin dove possiamo spingerci, nell'esclusivo interesse dei nostri ospiti, che accudiamo con cura e profondo sostegno".