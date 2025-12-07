Stretta sulla movida, controlli serrati al Centro storico Al setaccio 27 esercizi commerciali

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati Decumani, Pianura e del III Nucleo Ordine Pubblico, i militari della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale con il supporto di personale dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel centro storico.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 115 persone e controllato 6 veicoli, contestando 5 violazione del Codice della Strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 27 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 10.000 euro e sono stati, altresì, sequestrati circa 6 kg di alimenti. Infine, nel corso del servizio sono stati sequestrati diversi prodotti contraffatti.