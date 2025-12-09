Scampia, tentano di rubare i fari di un'auto: arrestati dalla polizia Manette per un 50enne e un 52enne napoletani

La polizia ha arrestato un 50enne e un 52enne, entrambi napoletani, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dei commissariati Scampia e Secondigliano, sono intervenuti in via Piedimonte d’Alife per la segnalazione di due persone che si stavano aggirando con fare circospetto tra le auto in sosta.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti sul luogo segnalato, hanno notato all’interno del parcheggio della metropolitana di Scampia, un uomo depositare un faro nel bagagliaio di un'auto in sosta alla cui guida c’era un altro uomo.

I due, alla vista degli operatori, hanno tentato la fuga ma, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati dagli agenti, che li hanno trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.

Ancora, gli operatori hanno recuperato la refurtiuva, consistente in due fari di un’automobile parcheggiata poco distante, che sono stati consegnati al legittimo proprietario. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.