Cede muro di cinta di un vecchio manufatto: paura a Napoli E' successo in via Francesco Pinto, non lontano da piazza nazionale

Cede un muro di cinta di un vecchio manufatto. E' successo in via Francesco Pinto, non lontano da piazza nazionale a Napoli. I detriti hanno danneggiato alcune auto in sosta. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco: non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione era in corso una demolizione.

Sul luogo del cedimento anche i sanitari del 118 allertati da una donna che era alla guida della sua auto e che si trovava a transitare proprio quanto è avvenuto il cedimento. Il crollo del muro è stato accompagnato anche da un boato che è stato avvertito nelle vicinanze.

Oltre ai vigili del fuoco e alla polizia sul posto sono giunti i vertici e tecnici della Municipalità per mettere in sicurezza la zona. Nelle prossine si provvederà alla rimozione dei detriti.

Poco distante dal luogo dove è avvenuto il crollo vi è la sede della fondazione "A voce de criature" guidata da don Luigi Merola, un zona frequentata solitamente da bambini.