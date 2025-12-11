Cede muro di cinta di un vecchio manufatto: paura a Napoli

Cede un muro di cinta di un vecchio manufatto. E' successo in via Francesco Pinto, non lontano da piazza nazionale a Napoli. I detriti hanno danneggiato alcune auto in sosta. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco: non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione era in corso una demolizione.
Sul luogo del cedimento anche i sanitari del 118 allertati da una donna che era alla guida della sua auto e che si trovava a transitare proprio quanto è avvenuto il cedimento. Il crollo del muro è stato accompagnato anche da un boato che è stato avvertito nelle vicinanze.
Oltre ai vigili del fuoco e alla polizia sul posto sono giunti i vertici e tecnici della Municipalità per mettere in sicurezza la zona. Nelle prossine si provvederà alla rimozione dei detriti.
Poco distante dal luogo dove è avvenuto il crollo vi è la sede della fondazione "A voce de criature" guidata da don Luigi Merola, un zona frequentata solitamente da bambini.