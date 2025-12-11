Agli arresti domiciliari per tentato omicidio: evade ma non sfugge alla polizia Si aggrava la posizione di un 23enne napoletano

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano, per evasione.Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di un capotreno della presenza di un uomo sprovvisto di documenti, che aveva destato sospetti in merito alle generalità fornite.

I poliziotti sono prontamente intervenuti e, a seguito degli accertamenti esperiti, è emerso che il predetto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di tentato omicidio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.