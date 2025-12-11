Agli arresti domiciliari per tentato omicidio: evade ma non sfugge alla polizia

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano, per evasione.Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di un capotreno della presenza di un uomo sprovvisto di documenti, che aveva destato sospetti in merito alle generalità fornite.
I poliziotti sono prontamente intervenuti e, a seguito degli accertamenti esperiti, è emerso che il predetto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di tentato omicidio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.