Stazione centrale a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 35enne algerino

La polizia ha arrestato un 35enne algerino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza al pubblico pfficiale

In particolare, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, nell’ambito del potenziamento delle misure di osservazione e vigilanza in stazione e a bordo treno, nella stazione ferroviaria di “Napoli Centrale”, in ragione del maggior numero dei turisti che con l’approssimarsi del periodo natalizio raggiungeranno il capoluogo partenopeo e le diverse località turistiche del territorio, hanno notato un uomo che, tenendo tra le mani un blister contenente pasticche, confabulava con una persona per poi cedergli una pasticca in cambio di qualcosa.

Subito dopo lo scambio, il 35enne e l’acquirente, notata la presenza dei poliziotti sono fuggiti, mentre quest'ultimo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato raggiunto dai poliziotti che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e trovato in possesso di due involucri di hashish per un totale di circa 4 grammi, 2 involucri di marijuana per un peso lordo complessivo di gr. 1,5 e un blister contenente dieci pasticche di “rivotril”.