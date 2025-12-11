Napoli, in Consiglio comunale una targa per Daniele Gagliotta Oggi giovane pizzaiolo di fama internazionale, che porta però con sé un passato difficile

In rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu, su proposta della consigliera Alessandra Clemente, ha consegnato una targa a Daniele Gagliotta, oggi giovane pizzaiolo di fama internazionale, che porta però con sé un passato difficile segnato dalla criminalità e dal periodo trascorso nel carcere minorile di Nisida.

Daniele Gagliotta, si legge nella targa della città di Napoli, rappresenta "un esempio di riscatto, legalità e impegno, per i suoi successi nell’arte del pizzaiuolo napoletano e nella vita che danno onore a Napoli e alla cultura napoletana nel mondo".



"Per le nostre storie personali– ha ricordato Clemente – Daniele ed io rappresentiamo mondi opposti. Dieci anni fa l’assessore De Iesu, quando era Questore della città, avrebbe potuto arrestarlo e io avrei visto in lui il simbolo di quel mondo che mi ha portato via mia madre, assassinata quando avevo solo dieci anni. Il fatto che oggi siamo qui, fianco a fianco, è la prova che esiste sempre la possibilità di scegliere la strada della legalità. Nessuno è condannato per sempre al proprio passato: si può cambiare, si può decidere di stare dalla parte giusta. Ed è questo il messaggio che vogliamo consegnare ai giovani e alla città".