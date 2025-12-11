Nola, fuga contromano in autostrada: la polizia sequestra due auto rubate I due veicoli sono stati intercettati alla barriera di Napoli nord

La polizia ha sequestrato due auto di grossa cilindrata risultate poi provento di furto. Gli agenti della sottosezione autostradale Caserta Nord hanno intercettato due veicoli alla barriera di Napoli Nord. In quei frangenti, i conducenti, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga per sottrarsi al controllo.

Il centro operativo di Napoli ha quindi inviato una pattuglia del distaccamento di Nola, che ha individuato i veicoli nei pressi dell’area di servizio “Tre Ponti” sull’A30.

Alla vista degli operatori, però, i guidatori hanno invertito la marcia in autostrada, percorrendo contromano alcuni metri, prima di abbandonare le auto sulla corsia di emergenza e dileguarsi a piedi, insieme agli occupanti delle vetture, nelle campagne circostanti.

Dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli agenti hanno scoperto che entrambi i veicoli erano stati oggetto di rapina ed uno di questi era già stato utilizzato nelle province di Napoli, Caserta e Salerno per compiere diversi reati di natura predatoria. Inoltre, all’interno delle vetture sono stati rinvenuti attrezzi da scasso che sono stati sequestrati.