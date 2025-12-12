Napoli, Barra: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 52enne napoletano

La polizia ha arrestato un 52enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni - Barra, durante i servizi all’uopo preposti, nel transitare in via IV Novembre, hanno controllato un uomo alla guida di un’auto, trovandolo in possesso di 10 involucri di hashish, di 7 bustine di marijuana e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 18 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 162 grammi, 80 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 401 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.