Scippano smartphone a donne in giro per Napoli: due arresti Misure per un 35enne e un 53enne

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Vomero hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari, emessa dal gip partenopeo, nei confronti di un uomo di 35 anni e di uno 53 anni per furto con strappo. Le indagini hanno infatti consentito, grazie alle individuazioni di una delle vittime e all'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, di ricostruire due episodi di furti con strappo di telefoni cellulari dalle mani di una signora 60enne al Vomero e di una signora 53enne nella zona industriale; nel primo dei due casi sono state anche cagionate lievi lesioni alla vittima.