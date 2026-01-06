San Pietro a Patierno: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette per un 22enne napoletano

La polizia ha arrestato un 22enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in zona San Pietro a Patierno, dove hanno notato, in almeno quattro circostanze, il 22enne che, seduto alla guida di un’auto, ha ceduto un involucro in cambio di denaro ad altrettanti soggetti.

I poliziotti, prontamente intervenuti , hanno raggiunto l'uomo, rinvenendo nell’autovettura ben 13 involucri di cocaina e 85 euro.