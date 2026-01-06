Sorpreso con 19 involucri di cocaina: befana amara per un 38enne Controlli della polizia a Sorrento

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 38enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un’auto con a bordo l'uomo, trovandolo in possesso di 19 involucri di cocaina del peso di circa 13 grammi e 770 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.