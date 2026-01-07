Zio e nipote arrestati dai carabinieri: ecco cosa è successo Controlli antidroga nel napoletano

I carabinieri della tenenza di Cercola, durante un servizio antidroga, hanno arrestato per detenzioni a fini di spaccio un 50enne e suo nipote 42enne.

I due uomini sono a bordo di una fiat panda e percorrono Via Marconi quando i militari decidono di fermarli. Controllati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 7 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio.

I carabinieri estendono la perquisizione anche nell’abitazione dei due, all’interno di un involucro, trovano altra cocaina per un totale di 57,2 grammi.

Sequestrato anche materiale per il confezionamento e circa 500 euro ritenuto provento dell’attività illecita. I due sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari sono ora in attesa di giudizio.