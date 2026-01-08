Milinkovic post-Verona: "Nella ripresa bella reazione. A San Siro a testa alta" Il portiere serbo intervenuto ai microfoni di Crc

«Quando mettiamo la giusta cattiveria in campo, diventiamo una squadra molto forte! Non vediamo l'ora che rientrino gli infortunati. Inter-Napoli? Sono le partite più belle da giocare: andremo a testa alta»



Al termine di Napoli-Verona è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, Vanja Milinkovic-Savic.



Di seguito le sue parole:



«Primo gol? Devo rivederlo, però sappiamo che il Verona è molto bravo in situazioni di contropiede simili, sono circostanze che possono capitare. Loro le cercano.



Nel primo tempo non c'è stato un problema di approccio, siamo tutti molto professionali. Forse c'è un po' di stanchezza, ma precisamente non so cosa non abbia funzionato. Secondo tempo? Quando mettiamo la giusta cattiveria in campo, diventiamo una squadra molto forte.



Siamo una squadra che difende insieme, difendiamo sempre in 11, quindi non credo che i 4 clean sheet siano dipesi dal cambio modulo.



Non vediamo l'ora che rientrino gli infortunati, perché è tosta giocare ogni tre giorni. Questa sera contro il Verona eravamo pochi, quindi anche per il mister, in termini di sostituzioni, non è semplice.



Inter-Napoli? Sono le partite più belle da giocare, quindi credo che siano anche quelle più facili da preparare. Sono le partite più importanti del campionato e le giochi a testa alta»