Aeroporto Capodichino, oltre 5 milioni di euro intercettati nel 2025 In bagagli e addosso a passeggeri anche droga e sigarette di contrabbando

Ammonta a oltre 5 milioni di euro il denaro in contanti non dichiarato prima della partenza intercettato nel 2025 nell' aeroporto di Napoli Capodichino dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Complessivamente sono state comminate e corrisposte sanzioni e sequestri per oltre 220.000 euro, nei confronti di oltre 200 passeggeri. "I risultati conseguiti sono il frutto dell'analisi di rischio e dei flussi, unite a una solida esperienza di indagine psicologica dei comportamenti e delle reazioni dei passeggeri in transito sviluppata dai funzionari Adm e dai finanzieri", spiega una nota, "che hanno consentito di individuare le rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro, in particolare voli provenienti e diretti in Medio Oriente e Nord Africa, nonché le principali metodologie di occultamento per aggirare i controlli doganali". Il denaro è stato trovato principalmente all'interno nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri. Fondamentali sono stati i "cash dog" in grado di individuare con il loro fiuto la presenza della banconote. Ma i controlli hanno consentito inoltre di scoprire e sequestrare oltre 150 kg di tabacchi lavorati di contrabbando e circa 90 chilogrammi di sostanze stupefacenti.