Regione Campania: insediato l'Ufficio di Presidenza Massimiliano Manfredi sottolinea la sinergia tra i partiti. Ecco i nomi e le sfide dei nuovi eletti

Si è ufficialmente insediato questa mattina a Napoli l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania. L’organo, che definisce l’indirizzo politico-istituzionale dell’assise, segna l’avvio operativo della nuova legislatura sotto il segno della collaborazione tra le forze politiche.

La composizione dell’Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Consiglio, Massimiliano Manfredi, guiderà una squadra che riflette l'equilibrio tra maggioranza e opposizione. L'Ufficio è così composto:

Vicepresidenti: Luca Trapanese (M5S) e Giuseppe Fabbricatore (FdI).

Questori: Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (FI).

Consigliere Segretario: Lucia Fortini (A Testa Alta) e Michela Rostan (Lega)

Durante la cerimonia, il Presidente Manfredi ha rivendicato il ruolo centrale dell'istituzione campana: "Dopo Senato e Camera, questa è l'assemblea legislativa più prestigiosa d'Italia". Manfredi ha poi espresso soddisfazione per il clima di cooperazione: "Registro un’importante sinergia istituzionale tra maggioranza e opposizione. Sarà fondamentale per puntare su un'attività legislativa di qualità, capace di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini".

Le voci dai territori: inclusione e opposizione costruttiva

L’insediamento è stato l’occasione per i due vicepresidenti di tracciare le linee programmatiche dei rispettivi schieramenti.

Luca Trapanese (M5S) ha spostato il focus sulle politiche sociali, in linea con la visione del Presidente della Regione, Roberto Fico: "L'obiettivo è mettere al centro le fragilità. Dalla legge di Bilancio porteremo proposte concrete per disabilità, caregiver e infanzia. Vogliamo dare uno slancio sociale alla Campania".

Sul fronte del centrodestra, Giuseppe Fabbricatore (FdI) ha ribadito la compattezza della coalizione: "La nostra sarà un’opposizione ferma ma costruttiva. Lo abbiamo dimostrato votando il Presidente Manfredi, un atto di responsabilità istituzionale. Le nostre priorità restano sanità, trasporti e occupazione".