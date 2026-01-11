Sperona agente polizia e fugge: fermato 22enne dopo un giorno di indagini L’episodio nel centro di Napoli. Decisive le telecamere. Il giovane tentò anche una falsa denuncia d

È stato individuato e fermato in meno di 24 ore il 22enne di Arzano responsabile di aver speronato un agente motociclista della Polizia Locale di Napoli per sottrarsi a un controllo stradale.

L’episodio risale al pomeriggio dell’8 gennaio, intorno alle 16, nel pieno centro cittadino.

Tutto è iniziato in piazza Bovio, dove una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale ha intimato l’alt a un’Audi, dopo aver sorpreso il conducente mentre utilizzava il cellulare alla guida. L’uomo, invece di fermarsi, ha accelerato improvvisamente imboccando via Medina, dando il via a un inseguimento tra le strade del centro.

Durante la fuga, il 22enne avrebbe speronato volontariamente uno degli agenti, facendolo cadere sull’asfalto, per poi proseguire la corsa in direzione di via Cristoforo Colombo. Il motociclista ferito è stato soccorso immediatamente.

Le indagini del GIT – Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale sono scattate subito. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti alla targa del veicolo, risultato noleggiato. L’auto è stata rintracciata poco dopo in un parcheggio dell’area portuale e sottoposta a sequestro penale.

Nel tentativo di costruirsi un alibi, il giovane si è presentato la mattina successiva alla Tenenza dei Carabinieri di Arzano per denunciare il falso furto dell’auto. Una mossa che non ha però retto: grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale di Napoli e quella di Arzano, il 22enne è stato intercettato e bloccato mentre formalizzava la denuncia.

Dovrà ora rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e simulazione di reato. Oltre alle conseguenze penali, gli sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, con il ritiro della patente.

Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare i tre passeggeri che si trovavano a bordo dell’auto, che potrebbero rispondere del reato di favoreggiamento.