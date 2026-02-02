La polizia ha arrestato un 53enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 16 gennaio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena 6 anni di reclusione per tentato omicidio, reato commesso a Napoli nel 2022.
Napoli, dovrà scontare sei mesi di reclusione: arrestato dalla polizia
