Scampia: sorpresi con la droga e arrestati dalla polizia In manette due persone di 36 e 38 anni

La polizia ha arrestato un 36enne ed un 38enne, entrambi napoletani, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cupa Vicinale dell’Arco, hanno notato due soggetti transitare, con fare guardingo, a bordo di un’auto e, pertanto, li hanno sottoposti a controllo, l’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto gli operatori hanno trovato il 36enne in possesso di 6 involucri di marijuana, di 4 telefoni cellulari e di 1.155 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, il 38 enne, invece, è stato trovato in possesso di 145 euro, suddivisi in banconote di vario taglio e di 3 telefoni cellulari.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nelle abitazioni degli indagati; all’interno dell’abitazione del 36enne, gli agenti hanno rinvenuto, ben occultati, diversi involucri di cocaina, marijuana e hashish e un bilancino di precisione; nella cassetta postale, invece, sono stati rinvenuti 9 involucri di cocaina.

Ancora, all’interno dell’abitazione del 38enne, i poliziotti hanno rinvenuto un “panetto” di hashish, un bilancino di precisione, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.