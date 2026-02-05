Napoli: controlli della Polizia nel quartiere Barra In azione il reparto prevenzione crimine Campania

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di San Giovanni - Barra, personale della polizia di stato e nello specifico del commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area di Barra.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 54 persone, di cui 10 con precedenti di polizia.

Infine, sono stati controllati 28 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 5 violazioni del codice della strada.