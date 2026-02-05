Stazione Napoli centrale, ruba un borsello: scoperto e arrestato

La polizia ha arrestato un 35enne algerino, per furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, nei pressi di un’area di sosta antistante la stazione centrale, un poliziotto libero dal servizio della questura di Livorno ha notato il giovane che, approfittando di un momento di distrazione di una persona seduta, si era impossessato di un borsello per poi darsi alla fuga.
L’agente, prontamente intervenuto con l’ausilio degli operatori del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure”, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato il soggetto.
Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.