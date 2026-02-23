Arzano, una pietra di cocaina nell’auto: carabinieri arrestano 25enne

E’ notte ad Arzano quando la gazzella della sezione radiomobile di Casoria percorre via Napoli. Davanti a loro una macchina con a bordo un uomo. Lo fermano, il suo atteggiamento li insospettisce.
Si tratta di un 25enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo nel vano porta oggetti i carabinieri trovano due buste trasparenti. Nella prima una pietra di cocaina da 90 grammi pronta per essere tagliata, nell’altra 6 grammi di cocaina già dosata. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e portato in carcere.