Afragola, non si ferma all'alt e aggredisce gli agenti: arrestato Un ventenne dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 20enne di Afragola, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti del locale commissariato hanno notato il predetto a bordo di uno scooter. In quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto presso la rotonda di via Salicelle, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi e ha lasciato cadere un pacchetto contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 1,10 grammi; tuttavia, i poliziotti, che hanno prontamente recuperato la sostanza stupefacente, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

Alla fine l’indagato è stato arrestato e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.