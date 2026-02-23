Atalanta-Napoli in tv, lite per un rigore: moglie accoltella il marito Lite surreale durante la sfida di campionato tra Atalanta e Napoli in un appartamento di Capodimonte

Lite surreale durante la sfida di campionato tra Atalanta e Napoli in un appartamento di Capodimonte. Durante la visione della gara, il marito esplode di rabbia per il rigore non concesso agli azzurri e urla contro il televisore, ma la moglie interpreta quelle parole come offese rivolte a lei. La donna avrebbe minacciato il marito dicendogli di andare via o lo avrebbe accoltellato.

Al rifiuto dell’uomo, la 35enne avrebbe reagito afferrando prima un paio di forbici e scagliandole contro di lui. Subito dopo avrebbe impugnato un coltello da cucina, colpendolo al fianco e continuando a tentare di ferirlo anche mentre l’uomo era al telefono con il 112 e con il 118 per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capodimonte, che hanno bloccato e arrestato la donna con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.