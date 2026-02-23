Paga il corriere con soldi falsi, poi lo picchia e lo rapina: arrestato Incastrato dalle immagini di videosorveglianza: in carcere un 33enne

Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno arrestato un uomo di 33 anni di Trecase, in provincia di Napoli, accusato di rapina aggravata, lesioni personali e falsificazione e spendita di monete contraffatte.

La rapina al corriere

I fatti risalgono al mese scorso. La vittima, un giovane corriere, era stato avvicinato da due uomini che si erano presentati come i destinatari della merce in consegna, dichiarando di volerla ritirare in cambio di oltre duemila euro in contanti. Quando il corriere si è accorto che il denaro era falso e ha protestato, i due lo hanno aggredito con pugni al volto e si sono impossessati violentemente della merce.

Le indagini

Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, si sono concentrate sull'analisi delle immagini di videosorveglianza, che si sono rivelate decisive per ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare il veicolo usato dai responsabili per darsi alla fuga. Gli investigatori sono risaliti all'indagato, nei confronti del quale è stata disposta dal gip la misura cautelare.

L'uomo ora si trova in una cella del carcere di Napoli Poggioreale.