Sorpreso con la droga, documento falso e patente smarrita: arrestato In manette un 26enne napoletano

La polizia ha arrestato un 26enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.

In particolare, gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio, hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo il predetto e altri 2 soggetti; questi ultimi due sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di una pasticca di ecstasy mentre il 26enne è stato trovato in possesso di 10 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina rosa del peso di 9 grammi, un involucro di hashish e una pasticca di ecstasy oltre a 105 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo rinvenendo una pasticca di ecstasy, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto un documento di identità falso e una patente di guida risultata essere oggetto di denuncia per smarrimento.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre i due passeggeri sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.