Casandrino: sorpreso ad armeggiare in un'auto e arrestato Manette ai polsi di un 57enne napoletano

La polizia ha arrestato un 57enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Paolo Borsellino, a Casandrino, hanno notato il predetto

che stava armeggiando all’interno di un’autovettura parcheggiata in strada; lo stesso, accortosi della presenza dei poliziotti, è riuscito a mettere in moto il veicolo tentando di darsi alla fuga, finché non è stato raggiunto, dopo un breve inseguimento, e bloccato; all’interno dell’autovettura gli operatori hanno trovato un congegno Obd (on board diagnostic) e arnesi atti allo scasso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la vettura è stata restituita al legittimo proprietario.