Scossa di terremoto sull'isola d'Ischia, vertice in Prefettura: nessun danno Sisma di magnitudo 2.6 nettamente avvertita da diversi residenti

Dopo la scossa di terremoto registrata sull'isola di Ischia, le prime verifiche sul territorio non hanno evidenziato danni a persone o cose. È quanto emerso dalla riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi, convocata d'urgenza dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, non appena giunta la notizia del sisma.

I sopralluoghi condotti dai tecnici comunali, dai volontari delle protezioni civili isolane e dalle forze dell'ordine hanno confermato l'assenza di situazioni critiche. Non sono pervenute, al momento, richieste di intervento o di aiuto da parte della popolazione.

Le operazioni di monitoraggio, tuttavia, proseguono senza sosta. I Vigili del Fuoco e i tecnici comunali continuano a presidiare il territorio per individuare eventuali segnali di danno o pericolo che potrebbero manifestarsi nelle ore successive alla scossa.

Alla seduta del CCS hanno preso parte figure chiave della gestione delle emergenze: l'assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, affiancata dal Direttore Generale della Protezione Civile Regionale; i rappresentanti dei Comuni dell'isola; la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo; i referenti delle Forze dell'ordine e del comando dei Vigili del Fuoco; la componente sanitaria.

La presenza della responsabile dell'Osservatorio Vesuviano sottolinea l'attenzione dedicata al monitoraggio sismologico in un territorio storicamente sensibile come quello flegreo-campano.

La Prefettura di Napoli e la Regione Campania hanno ribadito, come di consueto in situazioni analoghe, la massima disponibilità a fornire supporto ai sindaci isolani per eventuali interventi di protezione civile, qualora si rendesse necessario fronteggiare situazioni di crisi o difficoltà.

Nel pomeriggio gli strumenti dell'Ingv avevano fatto registrare una scossa di magnitudo 2.6, chiaramente avvertita da diversi residenti dell'isola.