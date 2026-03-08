Due omicidi in poche ore, Marano e Arzano al setaccio: un arresto nella notte L'area nord di Napoli blindata: l'indagato trovato in possesso di armi e proiettili

Dopo i recenti omicidi avvenuti a Marano e ad Arzano, i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato la presenza sul territorio con una serie di interventi straordinari nell’area a nord di Napoli. Nella notte, le pattuglie della tenenza di Arzano, del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della compagnia di Casoria hanno passato al setaccio strade e abitazioni, dando vita a un’operazione per contrastare la criminalità armata.

Durante le perquisizioni è finito in manette un 49enne di Arzano, trovato in possesso di un’arma clandestina. I militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 8 modello 85, modificata con una canna in calibro 7,65, insieme a un caricatore contenente sette proiettili calibro 3,80.

L’uomo è stato trasferito in carcere. La pistola sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se possa essere stata utilizzata in episodi di sangue o in altri reati avvenuti nella zona.

L’operazione rientra nel piano di controllo straordinario predisposto dai carabinieri per riportare sicurezza in un territorio scosso da una nuova ondata di violenza.