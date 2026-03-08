IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Per fortuna Rimettere insieme i pezzi del Napoli che avrebbe potuto essere e - per fortuna - non è stato...

Rimettere insieme i pezzi del Napoli che avrebbe potuto essere e - per fortuna - non è stato, questa in sostanza è stata la sfida degli azzurri col Torino al Maradona. Dico "per fortuna" cum grano salis, ben sapendo che non sarò compreso né aprrezzato. Lo aveva, del resto, già detto Antonio Conte, quando ricordava a tutti che la campagna acquisti estiva gli aveva portato più uomini di quanto ne necessitasse, salvo poi rammaricarsene a infortuni avvenuti. Venerdì sera sono rientrati Anguissa e De Bruyne, e Lukaku ha ripreso a sgambettare meno goffamente del solito. Se ci fossero stati tutti, il Napoli oggi non competerebbe per la Champions.