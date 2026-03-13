Diritti, riscatto e legalità: incontro con 100 detenute a Secondigliano La comunità di Sant’Egidio entra nel carcere

Un incontro con 100 detenute del carcere di Secondigliano organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in occasione della giornata internazionale della donna a cui parteciperà il presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo per riflettere su legalità, diritti e opportunità di riscatto delle donne che vivono la condizione di reclusione.

Dopo il trasferimento dal carcere di Pozzuoli alla casa circondariale di Secondigliano a causa del bradisismo, non si è interrotto il percorso virtuoso delle detenute che sono impegnate in diverse attività trattamentali e lavorative volte al reinserimento nella società, una volta terminata la pena. Sara presente il direttore dell’istituto Gianfranco Marcello.

Sarà anche un pomeriggio di svago e di buona musica con le presenze del comico Lino D’Angiò e della cantante Francesca Marini.

La comunità di Sant’Egidio è presente da oltre 20 anni nelle carceri campane con iniziative di solidarietà e promozione sociale accanto ai detenuti, soprattutto quelli più poveri, gli stranieri e coloro che non fanno colloqui familiari.

Al termine dell’evento sarà offerto un buffet preparato dai detenuti che frequentano l’istituto alberghiero Itc Caruso.