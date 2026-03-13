Diritti, riscatto e legalità: incontro con 100 detenute a Secondigliano

La comunità di Sant’Egidio entra nel carcere

diritti riscatto e legalita incontro con 100 detenute a secondigliano

Il presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo e la comunità di Sant’Egidio incontrano le detenute del carcere di Secondigliano...

Napoli.  

Un incontro con 100 detenute del carcere di Secondigliano organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in occasione della giornata internazionale della donna a cui parteciperà il presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo per riflettere su legalità, diritti e opportunità di riscatto delle donne che vivono la condizione di reclusione. 

Dopo il trasferimento dal carcere di Pozzuoli alla casa circondariale di Secondigliano a causa del bradisismo, non si è interrotto il percorso virtuoso delle detenute che sono impegnate in diverse attività trattamentali e lavorative volte al reinserimento nella società, una volta terminata la pena. Sara presente il direttore dell’istituto Gianfranco Marcello.

Sarà anche un pomeriggio di svago e di buona musica con le presenze del comico Lino D’Angiò e della cantante Francesca Marini.

La comunità di Sant’Egidio è presente da oltre 20 anni nelle carceri campane con iniziative di solidarietà e promozione sociale accanto ai detenuti, soprattutto quelli più poveri, gli stranieri e coloro che non fanno colloqui familiari.

Al termine dell’evento sarà offerto un buffet preparato dai detenuti che frequentano l’istituto alberghiero Itc Caruso.

Ultime Notizie