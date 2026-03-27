Un uomo e una donna riversi a terra: brutale aggressione a Napoli L'intervento della polizia al corso Umberto a Napoli

La polizia ha arrestato per concorso in rapina e lesioni personali, un 23enne ed un 29enne, entrambi di origini marocchine,irregolari sul territorio nazionale e con precedenti a carico.

I falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato una donna ed un uomo riversi a terra mentre tre uomini li stavano aggredendo. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato due di essi, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Intraprese le attività investigative del caso, gli operatori hanno accertato che gli indagati, poco prima, dopo aver aggredito la donna, si erano impossessati del suo telefono cellulare e, per assicurarsi la via di fuga, avevano continuato nella loro condotta violenta, consegnando il maltolto al terzo complice.

Ed ancora, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno riscontrato che il fuggitivo si era disfatto del cellulare lasciandolo all’interno di un esercizio commerciale di piazza di Porta Nolana per cui, dopo averlo recuperato, lo hanno restituito alla vittima.