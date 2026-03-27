Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito un provvedimento determinazione pene concorrenti.

La polizia ha arrestato un 35enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso nella stessa giornata dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena 4 anni, 2 mesi e 9 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, ricettazione, e per guida senza patente poiché reiterata nel biennio, commessi tra il 2017 e il 2021 in Campania e Calabria.