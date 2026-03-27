Napoli - Milan, Di Gennaro: "Partita decisiva. Scudetto? Inter in fase delicata" L'ex calciatore a Crc: "Gli azzurri sono pienamente in corsa, recuperano calciatori importanti"

Intervenuto ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, Antonio Di Gennaro ha analizzato i temi caldi tra Nazionale e corsa scudetto.

Italia, tra difficoltà e nuove soluzioni

L’ex centrocampista ha commentato la prestazione degli azzurri, soffermandosi anche su un ricordo personale:

“L’esclusione nell’86? Me l’aspettavo, la stampa spingeva per un cambio. E poi la Francia era fortissima, con un giocatore straordinario come Michel Platini, difficile da marcare”.

Sull’attualità, Di Gennaro non ha nascosto le difficoltà della squadra:

“Nel primo tempo l’Italia è apparsa poco serena, lenta e poco fluida. Nella ripresa, però, con l’ingresso di Francesco Pio Esposito le cose sono cambiate”.

Un giudizio netto anche su Mateo Retegui:

“È apparso impacciato e poco determinante. Esposito invece è un 2005 con forza, fame e capacità di giocare per la squadra. Spero possa giocare anche la finale”.

Il nodo regista e il caso Fagioli

Di Gennaro ha poi difeso apertamente Nicolò Fagioli:

“Non capisco le critiche. È uno dei giocatori più forti che abbiamo ed è il miglior regista italiano”.

Secondo l’ex viola, al momento il ruolo è coperto solo da Manuel Locatelli:

“È l’unico vero regista in rosa. Se Fagioli sta bene, può giocare ovunque”.

Verso la Bosnia: le possibili mosse

Guardando al prossimo impegno, Di Gennaro suggerisce qualche cambio:

“Contro la Bosnia serve qualche accorgimento. Io partirei con Palestra a destra: contro il loro 4-4-2 può essere più incisivo di Matteo Politano”.

Sugli esterni, invece, pochi dubbi:

“Insieme a Federico Dimarco può creare grossi problemi alla difesa avversaria”.

Incubo Mondiali e rivali da non sottovalutare

Tema caldo anche quello qualificazioni:

“Tre Mondiali consecutivi fuori sarebbero una debacle per tutto il movimento. La Svizzera resta il nostro punto dolente, abbiamo pagato errori pesanti contro di loro”.

L’obiettivo è chiaro:

“Ora bisogna pensare a martedì, poi ci saranno due mesi per prepararci al meglio”.

Scudetto, tutto ancora aperto

Infine, uno sguardo alla Serie A:

“La percentuale dell’Inter è tra il 60 e l’80%, ma non può più sbagliare. Il Napoli è pienamente in corsa e sta recuperando giocatori importanti”.

Attenzione anche al Milan:

“Può rientrare nella lotta. L’Inter è in una fase delicata, la sosta può aver aiutato tutti. Il discorso scudetto è riaperto”.

E un ultimo avvertimento:

“Occhio allo scontro diretto tra Napoli e Milan dopo la sosta: può essere decisivo”.