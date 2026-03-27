Napoli - Milan: niente biglietti per i residenti in Lombardia Settore ospiti aperto solo a possessori fidelity card Milan non residenti in Lombardia

Massima attenzione sul fronte sicurezza in vista di Napoli-Milan, in programma lunedì 6 aprile allo stadio Maradona.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto una serie di misure restrittive per prevenire possibili criticità legate all’ordine pubblico.

Le restrizioni sui biglietti

Il provvedimento più significativo riguarda la vendita dei tagliandi:

previsto infatti il divieto di acquisto per i residenti in Lombardia, con un’unica eccezione per i possessori di fidelity card della SSC Napoli sottoscritta prima del 19 marzo 2026.

Per quanto riguarda il settore ospiti, la linea è ancora più rigida:

i biglietti saranno riservati esclusivamente ai tifosi del Milan muniti di fidelity card e non residenti in Lombardia.

Le motivazioni: rischio ordine pubblico

La decisione arriva sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e dalla Questura di Napoli, che hanno evidenziato elevati profili di rischio in relazione alla gara.

Un quadro che ha portato le autorità a optare per una linea prudenziale, limitando la presenza di tifosi ospiti provenienti dalle aree considerate più sensibili.