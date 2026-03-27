Piazza Cavour a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato La manette sono scattate ai polsi di un 18enne

La polizia ha arrestato un 18enne di origini senegalesi, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione gnerale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Piazza Cavour, hanno notato un gruppo di tre ragazzi confabulare tra loro; accortisi della presenza dei poliziotti, i tre hanno tentato di allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo.

A quel punto, gli operatori li hanno prontamente raggiunti e bloccati, trovando il 18enne in possesso di 4 bustine contenenti circa 6 grammi di marijuana, 3 stecche circa 10 grammi di hashish e di 165 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; mentre, gli altri due ragazzi, rispettivamente di 20 e 19 anni, sono stati trovati in possesso di 2 sigarette artigianali di circa 3 grammi di sostanza risultata positiva ai cannabinoidi e 2 bustine contenenti circa 3 grammi di hashish.

Alla fine 18enne è stato arrestato mentre il 20enne e il 19enne sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.