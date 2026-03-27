Piazza Cavour a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 18enne di origini senegalesi, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione gnerale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Piazza Cavour, hanno notato un gruppo di tre ragazzi confabulare tra loro; accortisi della presenza dei poliziotti, i tre hanno tentato di allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo.
A quel punto, gli operatori li hanno prontamente raggiunti e bloccati, trovando il 18enne in possesso di 4 bustine contenenti circa 6 grammi di marijuana, 3 stecche circa 10 grammi di hashish e di 165 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; mentre, gli altri due ragazzi, rispettivamente di 20 e 19 anni, sono stati trovati in possesso di 2 sigarette artigianali di circa 3 grammi di sostanza risultata positiva ai cannabinoidi e 2 bustine contenenti circa 3 grammi di hashish.
Alla fine 18enne è stato arrestato mentre il 20enne e il 19enne sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.