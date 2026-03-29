Sparatoria al Rione Sanità, individuati i responsabili: plauso del Prefetto I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio

La Prefettura di Napoli esprime soddisfazione per la chiusura delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel Rione Sanità nel gennaio scorso. Il Prefetto Michele di Bari ha voluto riconoscere pubblicamente il lavoro della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e della Questura, che hanno lavorato in sinergia per identificare i responsabili dell'episodio.

"Tempestiva e brillante" è la definizione usata dal Prefetto per descrivere l'attività investigativa, sottolineando come professionalità e competenza delle forze dell'ordine abbiano permesso di dare risposte concrete alle aspettative di sicurezza della cittadinanza.

Nelle dichiarazioni del Prefetto emerge anche un messaggio politico e istituzionale netto: lo Stato c'è, è presente sul territorio e non tollera alcuna forma di violenza o illegalità. Un segnale rivolto tanto ai cittadini quanto a chi, in certi quartieri, è abituato a fare i conti con una diversa percezione dell'autorità.

Di Bari ha infine rivolto un appello diretto alla comunità napoletana, invitandola a mantenere fiducia nelle istituzioni e a continuare a collaborare con le forze di polizia, definite un presidio quotidiano di sicurezza e legalità sul territorio.