Controlli della polizia metropolitana a Ponticelli: raffica di sanzioni Ispezionati 83 veicoli e identificate 89 persone

Operazione "Alto Impatto" a Ponticelli, il bilancio della Polizia Metropolitana di Napoli: 83 veicoli controllati, 89 persone identificate, 14 sanzioni elevate per un totale di 9.057 euro

In altre operazioni gli agenti hanno sequestrato un'officina abusiva a Chiaiano e un’auto con targa straniera ad Agnano

La polizia metropolitana di Napoli ha partecipato giovedì 16 aprile all’operazione interforze "Alto Impatto" condotta nel quartiere di Ponticelli, nell’ambito di un'azione di controllo del territorio coordinata nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari.

Nel corso della giornata la polizia metropolitana, coordinata dal comandante Lucia Rea, ha ispezionato 83 veicoli, identificato 89 persone e ha elevato 14 sanzioni per un importo complessivo di 9.057 euro.

Sul fronte della circolazione stradale, 7 veicoli trovati in condizioni di irregolarità sono stati sospesi dalla circolazione, mentre un mezzo è stato sottoposto a sequestro e un altro a confisca. Quattro conducenti si sono visti ritirare la patente perché scaduta; un ulteriore veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, un conducente è stato fermato alla guida senza patente. Due persone sono state invitate a presentarsi al Comando per documentazione mancante.

Durante i controlli è stato fermato un cittadino di nazionalità rumena a bordo di un veicolo che ha esibito una patente di guida rumena palesemente falsa.

La perquisizione del veicolo ha inoltre permesso di rinvenire un coltello di grosse dimensioni. Si è proceduto al sequestro del veicolo, del documento falso e dell'arma bianca. Il soggetto è stato deferito per falsità materiale e porto abusivo di armi.

Oltre alla partecipazione all’operazione Alto Impatto a Ponticelli, la Polizia metropolitana di Napoli, in questi due giorni, ha proseguito i controlli ambientali sul resto del territorio.

In particolare, gli agenti e funzionari del personale del Nucleo NISA (nucleo investigativo stradale ambientale) hanno sottoposto a sequestro penale un locale destinato abusivamente ad officina meccanica nel territorio di Chiaiano, nell’area nord di Napoli, con il titolare risultato privo di qualsiasi forma di autorizzazione. Il titolare è stato sorpreso in piena attività mentre smaltiva illecitamente gli oli industriali utilizzati.

In località Agnano, zona ovest della città di Napoli, è stata sequestrata una Fiat 500 Cabrio con targa bulgara. L'auto era condotta da soggetto risultato pluripregiudicato e con obbligo di dimora a Mondragone. L'ispezione del veicolo ha permesso di accertarne la provenienza illecita e su di esso verranno svolti anche gli esami irripetibili per ricostruire la dinamica criminosa dietro il riciclaggio dell'auto. Il veicolo che è stato sottoposto a sequestro penale. Il conducente è stato deferito per il reato di riciclaggio e per violazione dell’obbligo di dimora.