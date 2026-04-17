"Basta discriminazione", il messaggio degli azzurri prima di Napoli-Lazio I calciatori scenderanno in campo con bimbi migranti che studiano nelle scuole della città

In occasione della partita Napoli-Lazio, il club azzurro promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del calcio d’inizio, i calciatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con background migratorio provenienti dalle scuole della città.

"L’iniziativa nasce con l’obiettivo di lanciare un messaggio attraverso il calcio e in un luogo simbolico come lo stadio, dove i bambini saranno protagonisti di un momento dal valore sociale e civile, nel segno dell’integrazione e delle pari opportunità - come si legge in una nota di Palazzo San Giacomo -. SSC Napoli ringrazia il Comune di Napoli e, in particolare, l’Assessorato alle Politiche Sociali, per la collaborazione e la disponibilità nell’individuazione delle associazioni da coinvolgere, rendendo possibile la partecipazione dei bambini a un’esperienza così significativa. I bambini coinvolti rappresentano il volto autentico di una città multiculturale, viva e inclusiva, dove le differenze diventano ricchezza e occasione di crescita collettiva. Accompagnando i campioni in campo, saranno simbolicamente al centro della scena, testimoniando che Napoli è una comunità aperta e accogliente."

Per Chiara Marciani, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, “questa iniziativa vuole ribadire con forza il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di discriminazione. Lo sport, e in particolare il calcio, ha un’enorme capacità di parlare alle persone e di trasmettere valori positivi. Vogliamo che questo messaggio arrivi forte soprattutto alle nuove generazioni. Un sentito ringraziamento va alla SSC Napoli per la sensibilità dimostrata e per aver reso possibile un’esperienza così significativa e indimenticabile per questi bambini, offrendo loro l’opportunità di vivere da protagonisti un momento unico all’interno di uno dei palcoscenici sportivi più importanti”.

Questo il commento di Tommaso Bianchini, direttore generale - Area Business di SSC Napoli: “SSC Napoli crede nel valore sociale del calcio e nella sua capacità di parlare a tutta la comunità. Con questa iniziativa vogliamo ribadire un messaggio di inclusione, affidandolo a un momento simbolico come l’ingresso in campo dei calciatori accompagnati dai bambini. Ringraziamo l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli per la collaborazione offerta in quest'iniziativa”.