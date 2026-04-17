Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord.
A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte la stazione di Santa Maria Capua Vetere
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord
La comunicazione
Napoli.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita.