A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte la stazione di Santa Maria Capua Vetere

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord

a1 milano napoli chiusa per una notte la stazione di santa maria capua vetere

La comunicazione

Napoli.  

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord.

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