Gennaro Capodanno: "Napoli: set per delinquenti" "Perché non si investe in videosorveglianza adeguata e manutenzione delle reti fognarie?"

"Una rapina da film, così hanno titolato molti quotidiani quanto avvenuto nella centralissima piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere napoletano dell'Arenella, in pieno giorno.

Un'area, quella della municipalità collinare - che comprende i quartieri Vomero e Arenella, dove vivono circa 120mila napoletani - che nell'ultimo quarto di secolo è caduta in uno stato di progressivo e desolante abbandono.

Non si tratta solo di marciapiedi dissestati, illuminazione carente e verde pubblico trascurato, ma di un’emergenza sicurezza che minaccia la vita quotidiana di migliaia di napoletani.

A dimostrazione la rapina in una piazza tra le più trafficate e con tante persone di passaggio pure per la presenza della stazione della metropolitana, avvenuta alla luce del sole all’interno di una banca centralissima: i malviventi hanno potuto tranquillamente aprire e svuotare numerose cassette di sicurezza, per poi fuggire attraverso le fogne, nonostante il notevole spiegamento di forze dell’ordine.

Lo scrive in una nota Gennaro Capodanno

"Un fatto che grida vendetta e rivela falle strutturali: fogne accessibili e non monitorate, vie di fuga agevoli in pieno centro urbano. Come è possibile che in un’area residenziale, un tempo considerata “bene”, frequentata quotidianamente da tantissime persone anche turisti, si verifichino episodi del genere impunemente?

Le autorità comunali e municipali, con in testa il sindaco Manfredi, dove sono? Perché non si investe in videosorveglianza adeguata, manutenzione delle reti fognarie e pattugliamenti efficaci? Il Vomero e l’Arenella meritano di più: pulizia, decoro e, soprattutto, sicurezza per i cittadini onesti".