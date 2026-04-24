Napoli: sanzionata un'attività commerciale installata abusivamente Continuano i servizi predisposti dalla questura finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio

La polizia e nello specifico gli agenti del commissariato Ponticelli, con il supporto del personale della polizia locale, dell'Asia e del comune di Napoli, hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale a Napoli.

Nel corso del controllo, gli operatori hanno accertato che l’attività in questione era priva delle prescritte autorizzazioni sia amministrative che sanitarie, pertanto, la titolare è stata sanzionata amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancanza del manuale Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per inosservanza di norme sullo smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti, elevando sanzioni per un totale complessivo di oltre 7.000 euro. Infine la merce in vendita è stata sottoposta a sequestro amministrativo.