Incendio all'istituto Pascale: distrutti campioni biologici di alcuni pazienti La direzione ha avviato gli accertamenti interni: il reparto riaprirà non prima di lunedì

Un incendio scoppiato nella notte di venerdì scorso ha interessato il reparto di Anatomia patologica dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli. Le fiamme, di natura accidentale, sarebbero state innescate da un cortocircuito originatosi da alcuni pannelli elettrici situati nel piano interrato della struttura.

Come si è sviluppato l'incendio

I fumi prodotti dall'incendio si sono propagati attraverso il sistema di aerazione, raggiungendo alcuni reparti ai piani superiori dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali. Non si registrano feriti né aree dichiarate inagibili, e i danni strutturali risultano circoscritti alla zona direttamente coinvolta dall'evento, come si evince dal video rilanciato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Distrutti circa dieci vetrini istologici

L'aspetto più critico dell'accaduto riguarda la distruzione di circa una decina di vetrini istologici conservati nel reparto, vale a dire campioni biologici utilizzati per l'analisi diagnostica dei pazienti oncologici. La perdita di questo materiale ha immediatamente attivato le procedure di emergenza da parte della Direzione generale dell'Istituto.

Il direttore generale Maurizio Di Mauro ha disposto l'avvio di accertamenti mirati a identificare con precisione i pazienti ai quali appartenevano i campioni danneggiati. Le strutture competenti provvederanno a contattarli tempestivamente per valutare insieme le azioni più opportune da intraprendere.

La dichiarazione del direttore generale

"L'episodio verificatosi rappresenta un evento grave - ha dichiarato il dg Di Mauro - tuttavia la nostra priorità in questo momento è tutelare i pazienti coinvolti, garantendo loro la massima assistenza e trasparenza. L'Istituto sta lavorando senza sosta per ripristinare completamente le attività e assicurare standard elevati di sicurezza e qualità."

Ripresa delle attività da lunedì

L'Istituto Pascale assicura che sono già state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli ambienti e la continuità dei servizi. Il reparto di Anatomia patologica riprenderà l'attività a pieno regime a partire da lunedì.