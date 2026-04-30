"Vedi Napoli e poi Mangia": gli ultimi tre appuntamenti della rassegna Dall'1 al 3 maggio gli ultimi tre appuntamenti della quarta edizione di "Vedi Napoli e poi Mangia”

Ultimi tre appuntamenti per la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione su eventbrite.

Gli ultimi tre appuntamenti dall'1 al 3 maggio

Venerdì 1 maggio, alle 18:00: Complesso Monumentale Vincenziani appuntamento con “Pasta cresciuta. La frittura che profuma di vicoli” raccontata dall’antropologo dell’alimentazione Antonio Puzi. Degustazione a cura dello chef Ciro Grossi. Performance artistica: “‘Na sera ’e maggio” con Antonella Maisto, Edo Puccini e Paolo Del Vecchio.

Complesso Monumentale Vincenziani appuntamento con raccontata dall’antropologo dell’alimentazione Antonio Puzi. Degustazione a cura dello chef Ciro Grossi. Performance artistica: “‘Na sera ’e maggio” con Antonella Maisto, Edo Puccini e Paolo Del Vecchio. Sabato 2 maggio, alle 11:00: Complesso Monastico di Regina Coeli, con la giornalista Dora Iannuzzi racconti, aneddoti e curiosità su “Il Sartù di riso. La cucina di Napoli nobilissima” . Degustazione a cura dello chef Marco Caputi. Performance artistica: “Passatempi musicali napoletani” con Giulia Lepore e Alba Brundo.

Complesso Monastico di Regina Coeli, con la giornalista Dora Iannuzzi racconti, aneddoti e curiosità su . Degustazione a cura dello chef Marco Caputi. Performance artistica: “Passatempi musicali napoletani” con Giulia Lepore e Alba Brundo. Domenica 3 maggio, alle 11:00: il Circolo Nautico Posillipo Napoli ospiterà l’evento conclusivo della rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia”. Special guest Marisa Laurito, che ha partecipato anche al primo evento in rassegna. Appuntamento con “Il gatto` di patate. Nome francese, anima napoletana”. A raccontarne storia, aneddoti e curiosità sarà l’antropologo Marino Niola. Degustazione a cura dello chef Gennaro Palladino. Performance artistica: “Parthenoplay” con Marina Bruno e Giuseppe Di Capua.

I servizi per cittadini e turisti

I 4 infopoint turistici in Piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console), Piazza del Gesù, Via Morghen e Molo Angioino sono aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. In Piazza del Gesù, bagni autopulenti, dotati di smart technology con accesso ai diversamente abili e fasciatoio in dotazione in funzione tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.