Casoria: giornata dedicata alla dignità del lavoro e al ricordo delle vittime Preparativi per la ricorrenza del primo maggio

In occasione della festa dei lavoratori 2026, il comune di Casoria, in collaborazione con le sigle sindacali territoriali Cgil, Cisl e Uil, promuove una giornata di riflessione e impegno civile dal titolo: "Lavoro dignitoso, diritti, sicurezza: il futuro si costruisce insieme".



L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, intende rimettere al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori, rendendo omaggio a chi ha perso la vita nell'espletamento del proprio dovere.





Programma della giornata – Venerdì 1 Maggio 2026

Le celebrazioni si svolgeranno presso Largo San Mauro secondo il seguente calendario:



Ore 18:00 – Incontro Istituzionale: Un momento di confronto diretto tra la cittadinanza, le organizzazioni sindacali territoriali e i familiari delle vittime del lavoro.



Interverranno il Sindaco di Casoria, Raffaele Bene, e l'Assessore alle Politiche del lavoro, Salvatore Iavarone.



Ore 19:00 – Celebrazione Liturgica: Santa Messa in suffragio e ricordo delle vittime del lavoro, presso la Basilica di San Mauro.

Un impegno corale. L'iniziativa vede la partecipazione attiva di numerose realtà sociali e associative del territorio, tra cui A.N.P.I. Con la dott Cinzia Quattrocchi, Protezione Civile "Le Aquile", Club Berlinguer Casoria, Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) con la prof Maria Saccrdo e l’associazione Il Balcone sul Futuro.