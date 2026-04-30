Trasnova, Auriemma: "Ritiro licenziamenti è una prima vittoria" L'appello al governo: "Ora il ministro faccia la sua parte"

"Sono stati mesi di lotte, telefonate, incontri e confronti anche duri, ma oggi arriva una buona notizia che ci dà sollievo. Dopo tanta preoccupazione e incertezza per i lavoratori, Trasnova ha deciso di ritirare i licenziamenti e di garantire la cassa integrazione per cessazione attività".



Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo movimento 5 Stelle alla camera dei deputati e coordinatrice M5S Provincia di Napoli, commentando la decisione dell’azienda di fare un passo indietro rispetto ai licenziamenti annunciati.



"Si tratta di un risultato importante, che restituisce un minimo di serenità e una prospettiva alle famiglie coinvolte. Non solo si evita un impatto immediato e drammatico, ma si crea anche il tempo necessario per lavorare con serietà alla ricollocazione dei lavoratori. In questa fase, infatti, nessuno resterà senza sostegno economico, potendo contare sulla cassa integrazione.



È una vittoria significativa, frutto della determinazione e della mobilitazione dei lavoratori, che hanno saputo difendere con forza la propria dignità e i propri diritti.



Adesso, però, è necessario un cambio di passo. Il Ministero competente deve portare una soluzione strutturale della vertenza. Ringrazio Losego, sappiamo bene che la situazione non è semplice ma purtroppo otto mesi corrono veloci e dopo la cassa ci deve essere l’occupazione piena per tutti i lavoratori.



I due investitori interessati hanno un forte radicamento territoriale: proprio per questo serve un impegno serio e immediato delle istituzioni nazionali e regionali per trasformare questa fase di transizione in una vera occasione di rilancio occupazionale".